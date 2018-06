Shanghai (SID) - Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic ist nach vierwöchiger Pause mit einem Zweisatzsieg auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Der 29-Jährige gewann am Dienstag nach überstandener Ellbogenverletzung beim Masters in Shanghai gegen den Italiener Fabio Fognini 6:3, 6:3. Sein bis dato letztes Match war das verlorene US-Open-Finale am 11. September.

Djokovic, der zuletzt seine Teilnahme am Turnier in Peking aufgrund seiner Verletzung abgesagt hatte, strebt seinen vierten Titel in der chinesischen Metropole an. Der Schützling von Boris Becker triumphierte in Shanghai bereits 2012, 2013 und 2015. Im Achtelfinale trifft Djokovic entweder auf Grigor Dimitrow (Bulgarien) oder Vasek Pospisil (Kanada).

Djokovic hatte zuletzt neben Verletzungen auch mit Motivationsproblemen zu kämpfen. Der Branchenprimus gab zu, seit seinem Sieg bei den French Open im Juni die Zeit auf dem Court nicht mehr richtig zu genießen. "Mein Ansatz ist jetzt ein anderer", sagte er auf einer Pressekonferenz vor dem Turnier: "Die letzten drei Monate ging es auf und ab für mich, aber grundsätzlich habe ich nicht mehr diese Art von Zufriedenheit auf dem Platz verspürt. Meine oberste Priorität ist nun, die Freude wiederzufinden und wieder richtig glücklich auf dem Platz zu sein."