Berlin (AFP) WLAN und neue Computer in allen deutschen Schulen vom Bund gegen Weiterbildung der Lehrer im digitalen Bereich durch die Länder: Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) hat am Mittwoch in Berlin ihren Vorschlag für einen sogenannten Digitalpakt mit den Bundesländern vorgestellt. Der Bund soll nach ihrer Vorstellung Gelder in Milliardenhöhe für eine zeitgemäße technische Ausstattung der rund 40.000 Schulen bereitstellen, die Länder sollen sich dafür verpflichten, digitale Bildung in die Lehrpläne aufzunehmen.

