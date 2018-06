Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sieht derzeit keine Notwendigkeit, den Geheimdiensten gesetzlich mehr Zugriff auf die Daten von Flüchtlingen zu ermöglichen. Schon jetzt erlaube das Aufenthaltsrecht einen frühzeitigen, automatisierten Datenaustausch, sagte de Maizière am Mittwoch in Berlin. Die Daten gingen auch an die Geheimdienste.

