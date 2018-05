Paris (AFP) Der französische Staatschef François Hollande hat Fehleinschätzungen während seiner Amtszeit eingeräumt. In einem Interview mit der Zeitschrift "L'Obs", das am Donnerstag erscheint, zog der Sozialist eine gemischte Bilanz seiner Präsidentschaft. So bedauere er es, dass er eine Verfassungsänderung vorgeschlagen habe, um Franzosen nach einer Verurteilung wegen einer terroristischen Straftat ausbürgern zu können. Die Pläne waren im März vor allem am Widerstand des linken Lagers gescheitert.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.