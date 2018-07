Paris (AFP) Die französische Regierung hat die nach den islamistischen Anschlägen beschlossene Nationalgarde auf den Weg gebracht. Ein Dekret zur Gründung der Reservisteneinheit mit künftig 85.000 Angehörigen wurde am Mittwoch im Kabinett beschlossen. Die neue Nationalgarde soll die regulären Sicherheitskräfte entlasten, die in Frankreich im Anti-Terror-Einsatz an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Ab 2018 sollen jeden Tag mehr als 9000 Reservisten im Einsatz sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.