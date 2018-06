Béziers (AFP) Mit flüchtlingsfeindlichen Plakaten hat ein rechtspopulistischer französischer Bürgermeister für Empörung gesorgt. In der von Robert Ménard regierten südfranzösischen Stadt Béziers wurden am Dienstag Plakate mit der Aufschrift "Jetzt kommen sie... die Flüchtlinge in unserem Stadtzentrum!" aufgehängt. Gezeigt werden Flüchtlinge vor der Kathedrale von Béziers. Auf dem Plakat steht außerdem: "Der Staat drängt sie uns auf."

