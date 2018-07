Nyon (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den Einspruch des polnischen Doublegewinners Legia Warschau gegen ein Geisterspiel in der Heimpartie der Champions League gegen Real Madrid (2. November) abgewiesen. Dies teilte die UEFA am Mittwoch mit. Ende September hatte der Verband Legia wegen insgesamt sechs Missachtungen der offiziellen Regularien bei der 0:6-Pleite am 14. September gegen Borussia Dortmund verurteilt. Außerdem muss der Klub 80.000 Euro Geldstrafe zahlen.

Legia muss sich unter anderem für Tumulte auf den Rängen, rassistische Äußerungen der Fans und eine insgesamt unzureichende Organisation verantworten.