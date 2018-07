Straßburg (AFP) Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat Kritik an der Verlängerung des Ausnahmezustandes und am harten Vorgehen gegen mögliche Unterstützer des gescheiterten Putschversuches in seinem Land zurückgewiesen. Die Gefahr in der Türkei sei nicht ausgeräumt, sagte er am Mittwoch vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg. Eine "terroristische Organisation" habe seit 15 Jahren alle Organe des Staates infiltriert.

