München (AFP) Die defizitäre Supermarktkette Kaiser's Tengelmann wird nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" nun voraussichtlich doch zerschlagen. Über diese Entscheidung wolle der Eigentümer Karl-Erivan Haub am Freitag die Mitarbeiter informieren, hieß es unter Berufung auf eigene Informationen der "SZ" in einer Vorabmitteilung zur Freitagsausgabe des Blattes. Ein für Samstag geplantes Treffen mit anderen an Lösungsversuchen beteiligten Konzernen sei damit hinfällig.

