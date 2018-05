Incheon (SID) - Die deutschen Profi-Golferinnen Caroline Masson (Gladbeck) und Sandra Gal (Düsseldorf) sind schwach ins US-Tour-Turnier in Südkorea gestartet. Masson, im September Siegerin des Turniers in Hamburg, spielte in Incheon auf dem Platz des Sky Golf Club zum Auftakt eine 73er-Runde. Mit eins über Par reihte sie sich im Klassement auf dem geteilten 43. Rang ein.

Deutlich schlechter lief es für Gal: Die 31-Jährige spielte zum Auftakt eine 76 und liegt vorerst auf dem geteilten 68. Platz. Es führt die Amerikanerin Alison Lee mit 65 Schlägen.