Stockholm (dpa) - Die Träger des Literaturnobelpreises aus den USA mit einem ihrer Werke und ihren Lebensdaten.

2016: Bob Dylan (USA), "The Times they are A-Changin'" (geb. 1941)

1993: Toni Morrison (USA), "Teerbaby" (geb. 1931)

1987: Joseph Brodsky (USA), "Römische Elegien" (1940-1996)

1980: Czeslaw Milosz (Polen/USA), "Lied vom Weltende" (1911-2004); (Milosz lebte zur Zeit der Preisverleihung 1980 in den USA, geboren 1911 in Litauen (damals zu Russland gehörig), gestorben 2004 in Polen)

1978: Isaac B. Singer (USA), "Feinde, die Geschichte einer Liebe" (1904-1991)

1976: Saul Bellow (USA), "Herzog" (1915-2005)

1962: John Steinbeck (USA), "Früchte des Zorns" (1902-1968)

1954: Ernest Hemingway (USA), "Der alte Mann und das Meer" (1899-1961)

1949: William Faulkner (USA), "Schall und Wahn" (1897-1962)

1938: Pearl S. Buck (USA), "Die gute Erde" (1892-1973)

1936: Eugene O'Neill (USA), "Trauer muss Elektra tragen" (1988-1953)

1930: Sinclair Lewis (USA), "Babbitt" (1885-1951)

