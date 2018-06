Hamm (AFP) Vorsicht bei Staus auf der Kreuzung: Wer bei Grünlicht in eine Kreuzung einfährt und dann in einen Rückstau gerät, darf nicht blindlings darauf vertrauen, dass Autos im Querverkehr ihn nach dem Wechsel der Ampelphase vorlassen. Dies entschied das Oberlandesgericht (OLG) Hamm in einem am Freitag veröffentlichten Urteil. (Az. 7 U 22/16)

