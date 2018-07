Berlin (AFP) Das Sicherheitspersonal in Flüchtlingsheimen wird künftig stärker kontrolliert. Der Bundesrat billigte am Freitag ein vom Bundestag im September beschlossenes Gesetz, das Mitarbeitern von Bewachungsfirmen in leitender Funktion die Vorlage eines Sachkundenachweises abverlangt. Bislang reichte es aus, einen 80-stündigen Kurs bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) ohne Abschlussprüfung zu absolvieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.