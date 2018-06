Essen (AFP) Der Energiekonzern RWE hat einen neuen Chef: Der bisherige Vize-Vorstandsvorsitzende Rolf Martin Schmitz übernimmt den Spitzenposten am Samstag, wie das Unternehmen am Freitag nach einer entsprechenden Entscheidung des Aufsichtsrats mitteilte. Der 59-jährige Schmitz gehört seit Mai 2009 dem Vorstand des Energiekonzerns an und hatte gemeinsam mit dem bisherigen RWE-Chef Peter Terium die Aufspaltung des Unternehmens vorangetrieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.