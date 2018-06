Berlin (dpa) - Bund und Länder haben sich in den Verhandlungen über die künftigen Finanzbeziehungen endgültig geeinigt. Das verlautete am Freitag aus Verhandlungskreisen in Berlin.

