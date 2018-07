Stuttgart (dpa) - Der Gewinner der bisher höchsten Lottosumme Deutschlands hat sich noch immer nicht zu erkennen gegeben. Der Tipper aus dem Schwarzwald hatte am Freitagabend den Eurojackpot geknackt und 90 Millionen Euro gewonnen.

Gemeldet habe er sich seitdem nicht, sagte ein Sprecher von Lotto Baden-Württemberg am Sonntag in Stuttgart. "Das ist aber nichts Ungewöhnliches." In der Regel ließen sich Lottogewinner einige Tage Zeit - entweder weil sie von ihrem Glück noch nichts mitbekommen hätten oder weil sie die Neuigkeit erst einmal verarbeiten müssten.

Die Zahlen 7-10-25-39-42 plus die zwei Zusatzzahlen 3 und 6 hatten den Tipper zum Multimillionär gemacht. Theoretisch könnte der Unbekannte den Schein auch für eine Tippgemeinschaft ausgefüllt haben - dann würde die Gewinnsumme geteilt. Beim Eurojackpot liegt die Wahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn bei 1 zu 95 Millionen. Dazu müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen richtig getippt werden.

