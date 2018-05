Stuttgart (SID) - Der ehemalige Barren-Europameister Marcel Nguyen hat seinen Vertrag beim dreimaligen deutschen Mannschafts-Meister KTV Straubenhardt um 24 Monate bis zum 31. Dezember 2018 verlängert. "Ich freue mich auf weitere erfolgreiche Jahre", sagte der 29-Jährige.

Seine Mehrkampf-Karriere hatte Nguyen nach den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro beendet. International will Nguyen seine Laufbahn an den Ringen, am Barren und am Reck fortsetzen. Fernziele sind die Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart sowie Olympia 2020 in Tokio.