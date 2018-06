Rom (AFP) In Italien wird ein deutsches Paar gesucht, das vor der Küste von Venedig mit seinem Boot in Seenot geraten war. Am frühen Samstagmorgen sei ein Notruf eingegangen, woraufhin ein Hubschrauber der Küstenwache ein umgekipptes Boot im Meer gesichtet habe, sagte ein Vertreter der Küstenwache am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Von der Frau und dem Mann fehle jedoch jede Spur, die Suche dauere an.

