London (dpa) - Die "Sunday Times" hat einen alten Artikel von Boris Johnson veröffentlicht, in dem der frühere Londoner Bürgermeister für einen Verbleib Großbritanniens in der EU wirbt. Der bislang unveröffentlichte Gastbeitrag wurde nach Angaben der britischen Zeitung bereits im Februar dieses Jahres verfasst, kurz bevor sich der spätere Außenminister entscheid, für einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU - den Brexit - zu werben. Johnson warnte in dem Artikel vor den Gefahren eines britischen EU-Austritts.

