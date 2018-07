Köln (SID) - Kritik an Anthony Modeste wollte Jörg Schmadtke nicht zulassen. Der Franzose hatte den 1. FC Köln trotz einer Sprunggelenk-Blessur soeben auf Platz zwei geschossen und sich selbst an die Spitze der Torjägerliste. Mäkeleien über die noch ausgelassenen Großchancen beim 2:1 (2:0) gegen den FC Ingolstadt ließ der FC-Manager deshalb nicht zu.

"Wenn ein Stürmer zwei Tore macht, kann er immer zufrieden nach Hause gehen", stellte Schmadtke klar: "Aber der Mensch will immer mehr. Er will ein halbes Schwein für 50 Euro - und artgerecht gehalten soll es auch noch sein."

Kritik an Modeste wäre in der Tat jammern auf hohem Niveau. Mit sieben Toren in sieben Spielen ist der 28-Jährige der Garant für den Höhenflug der Kölner. Seit er am Dienstag mit schmerzverzerrten Gesicht vom Trainingsplatz getragen wurde, bangte die ganze Stadt um den Einsatz des Franzosen. Kurz vor dem Anpfiff kam das Okay - prompt war Modeste wieder der Matchwinner.

Warum der oft auch als Chancentod verschriene Ex-Hoffenheimer fast nach Belieben trifft, kann aber noch nicht einmal sein Trainer erklären. "Solche Serien kann ich genauso wenig erklären, wie wenn er mal sechs oder sieben Spiele nicht trifft", sagte der Österreicher. Und versuchte sich doch an einer Begründung: "Er wird im Moment gut versorgt und das Selbstvertrauen spielt sicher auch eine Rolle."