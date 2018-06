Dortmund (dpa) - Ein Geisterfahrer ist auf der Autobahn 43 im Ruhrgebiet ums Leben gekommen und hat zwei Menschen mit in den Tod gerissen. Zwei Autos fuhren am späten Abend an der Anschlussstelle Witten-Heven südlich von Bochum mit voller Wucht frontal ineinander. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass der 36 Jahre alte Geisterfahrer psychisch krank gewesen und absichtlich in die falsche Richtung gefahren sein könnte. Der Mann soll zuerst in richtiger Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein und dann gedreht haben.

