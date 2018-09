Brüssel (AFP) Vor einer zu großen Abhängigkeit der europäischen Wirtschaft von US-Unternehmen wie Apple, Google und Microsoft haben Experten der Internet Economy Foundation (IEF) in Berlin sowie der Beratungsfirma Roland Berger gewarnt. "Europa spielt in der Plattformökonomie derzeit fast nur als Absatzmarkt und Entwicklungsstandort eine Rolle", teilte der IEF-Vorsitzende Friedbert Pflüger im Vorfeld einer Konferenz am Montag in Berlin mit.

