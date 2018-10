Frankfurt/Main (AFP) Das Misstrauen deutscher Bankkunden gegenüber Kreditinstituten im Allgemeinen ist weiter gestiegen, die eigene Hausbank ist davon aber häufig ausgenommen. Das geht aus einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young) hervor, die am Montag in Frankfurt am Main veröffentlicht wurde.

