Los Angeles (SID) - Tennis-Superstar Serena Williams hat ihre Teilnahme am WTA-Finale der besten Acht (ab 23. Oktober) in Singapur abgesagt. Die enttrohnte Weltranglistenerste hat noch immer mit Problemen an ihrer rechten Schulter zu kämpfen, die sie bereits zum einem Verzicht auf die jüngste Turniere in den chinesischen Städten Wuhan und Peking gezwungen hatten. Die WTA postete am Montag ein Video, in dem die 35-Jährige ihre Entscheidung erklärt.

"Es war ein hartes Jahr für mich, in dem ich mich so sehr mit Schulterverletzungen rumschlagen musste", sagte Williams: "Mein Arzt besteht darauf, dass ich zu Hause bleibe und die Schulter heilen lasse." Die 22-malige Grand-Slam-Siegerin hatte Anfang September nach 186 Wochen an der Spitze der Weltrangliste die Nummer eins an US-Open-Gewinnerin Angelique Kerber (Kiel) verloren.

Von Williams Absage für den mit sieben Millionen dotierten Saisonabschluss könnten nun die Britin Johanna Konta, Carla Suárez Navarro aus Spanien oder die Russin Swetlana Kusnezowa profitieren und den frei werdenden achten Startplatz bekommen. Navarro und Kusnezowa müssten allerdings das WTA-Turnier in Moskau in dieser Woche gewinnen, um Konta noch zu verdrängen.