Antwerpen (SID) - Tennisprofi Michael Berrer ist beim ATP-Turnier in Antwerpen bereits in der ersten Runde gescheitert. Der 36 Jahre alte Qualifikant verlor gegen den Spanier Inigo Cervantes 1:6, 6:3, 1:6. Neben Berrer sind in Antwerpen die deutschen Profis Florian Mayer (Bayreuth), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Yannick Maden (Stuttgart) am Start.