Ludwigshafen (dpa) - Bei einer gewaltigen Explosion und Bränden auf dem Gelände des Chemieriesen BASF in Ludwigshafen ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Es soll sich um einen Mitarbeiter des Unternehmens handeln. Sechs Menschen wurden schwer verletzt, sechs weitere werden noch vermisst. Die genaue Ursache für die Explosion ist noch unklar. Sie ereignete sich in einem Hafen, in dem Flüssiggase, aber auch brennbare Flüssigkeiten verladen werden.

Eine Gefahr für die Bevölkerung in der Umgebung soll nicht bestehen.

