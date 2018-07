Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lädt zu einem Ukraine-Gipfel im sogenannten Normandie-Format nach Berlin. Ein Jahr nach ihrem bislang letzten Treffen werde Merkel am Mittwoch mit dem französischen Präsidenten François Hollande, dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin über den Konflikt in der Ostukraine sprechen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin mitteilte.

