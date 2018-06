Nizza (SID) - Stürmerstar Mario Balotelli (26) vom französischen Fußball-Tabellenführer OGC Nizza wird seinem Team beim Europa-League-Spiel bei RB Salzburg am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen. Wie der Gruppengegner von Schalke 04 mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Lucien Favre am Dienstag mitteilte, leidet Balotelli an einer Adduktorenverletzung und tritt die Reise nach Österreich nicht an.

Der Italiener befindet sich derzeit in bestechender Form, hat in vier Ligaspielen bereits fünfmal getroffen und auch in der Europa League ein Tor erzielt. Nizza und Salzburg stehen noch ohne Punktgewinn am Ende der Gruppe I und brauchen dringend einen Sieg, um die Chance auf das Sechzehntelfinale zu wahren. Schalke und der FK Krasnodar aus Russland haben bereits sechs Zähler.