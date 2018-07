Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama ist schon bald seinen Job los - und hatte nun in der populären "The Late Show" die Möglichkeit, seine Fähigkeiten beim Bewerbungsgespräch zu testen. "55. Harte Zeit für einen Mann, um noch einmal von vorn anzufangen", sagte Moderator Stephen Colbert, der sich als Büroleiter den fiktiven Namen Randy gab, in der Show am Montagabend (Ortszeit).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.