Brüssel (AFP) Der sozialistische Ministerpräsident der südbelgischen Region Wallonien, Paul Magnette, hat eine Zustimmung zum umstrittenen Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta) bis Freitag abgelehnt. "Am Freitag wird nicht unterschrieben werden können, das ist nicht vernünftig", sagte Magnette am Mittwoch in Belgiens öffentlich-rechtlichem Radiosender RTBF. "Ich denke, man muss die Sachen deutlich aussprechen", fügte Magnette hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.