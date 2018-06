Los Angeles (dpa) - Golden-Globe-Preisträger Hugh Laurie (57), der durch die TV-Serie "Dr. House" bekannt wurde, wird in Hollywood mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt.

Nach Mitteilung der Veranstalter vom Dienstag soll der britische Star am 25. Oktober die 2593. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllen.

Man habe einen passenden Platz auf dem Hollywood Boulevard ausgesucht, vor dem britischen Pub Pig N’ Whistle. Hier seien schon andere Engländer wie Emma Thompson, Colin Firth, Ridley Scott und Helen Mirren mit Sternenplaketten verewigt worden, teilten die Veranstalter mit.

Lauries Kollege und Landsmann Stephen Fry (59, "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere") soll bei der Zeremonie eine Ansprache halten. Laurie wird für seine Fernsehverdienste (Sparte Television) ausgezeichnet.

In den acht Staffeln der Krankenhausserie "Dr. House" spielte Laurie den brillanten, aber sozial schwierigen, zynischen Arzt Dr. Gregory House. Er ist auch durch Serien wie "Veep - Die Vizepräsidentin" und "The Night Manager" bekannt. Laurie dreht Spielfilme ("A World Beyond", "Der Flug des Phoenix") und hat auch als Musiker Erfolg.

