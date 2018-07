Prag (AFP) Bei einem gemeinsamen Einsatz mit der US-Bundespolizei FBI hat die tschechische Polizei in Prag einen Russen unter dem Verdacht der Cyberkriminalität gegen die USA festgenommen. Die tschechische Polizei teilte am Mittwoch mit, dass der russische Staatsbürger in einem Hotel im Zentrum der tschechischen Hauptstadt gefasst worden sei, wo er mit seiner Freundin übernachtete. Dem Verdächtigen werde vorgeworfen, Hackerangriffe auf Ziele in den USA ausgeführt zu haben.

