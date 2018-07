Buenos Aires (dpa) - Zehntausende Menschen sind in Buenos Aires bei strömendem Regen auf die Straße gegangen, um gegen die häufigen Frauenmorde im Argentinien zu protestieren. Auch in zahlreichen weiteren Städten des Landes gab es Kundgebungen, zu denen die Fraueninitiative "Ni Una Menos" nach der Vergewaltigung und dem Tod einer Minderjährigen in Mar del Plata, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires, aufgerufen hatte. Mehrere Tausend Frauen legten demonstrativ ihre Arbeit für eine Stunde nieder. Im laufenden Monat Oktober wurden in Argentinien schon 19 Frauen von Männern ermordet.

