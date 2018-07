Mörfelden-Walldorf (AFP) Die Flugbegleiter bei der Lufthansa-Tochter Eurowings wollen ab Montag streiken. Das kündigte die Gewerkschaft Ufo am Donnerstag an. In den dann folgenden zwei Wochen könnten Arbeitskämpfe stattfinden, erklärte Ufo-Tarifvorstand Nicoley Baublies, der das Eurowings-Management für die Eskalation verantwortlich machte.

