Mörfelden-Walldorf (AFP) Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will die Lufthansa-Tochter Eurowings bestreiken. Ufo bleibe "keine Wahl, als mit Arbeitskampfmaßnahmen die Forderungen der Kabine durchzusetzen", erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag. Grund sei, dass die Eurowings-Geschäftsführung den Vorschlag vom Tisch genommen habe, ohne Streiks in eine Schlichtung zu gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.