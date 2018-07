Berlin (AFP) Nach dem tödlichen Angriff auf einen Polizisten in Franken treten die Grünen dafür ein, die "Reichsbürger"-Bewegung stärker vom Verfassungsschutz durchleuchten zu lassen. "Bis heute erfolgt keine systematische Aufklärung der Strukturen der 'Reichsbürger', obwohl es seit Jahren klare Hinweise auf deren Gefährlichkeit gibt", sagte die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.