Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einen dauerhaften Waffenstillstand für die syrische Stadt Aleppo gefordert. Sie hoffe, dass der EU-Gipfel deutlich machen werde, dass das Vorgehen Syriens "mit russischer Unterstützung" in Aleppo "völlig unmenschlich ist", sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel. Die Menschen in der Stadt bräuchten schnellstmöglich "einen andauernden Waffenstillstand" und "nicht nur einen über mehrere Stunden am Tag".

