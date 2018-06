Brüssel (AFP) EU-Ratspräsident Donald Tusk hat Europas Staats- und Regierungschefs aufgefordert, Sanktionen gegen Russland wegen des Syrien-Konflikts nicht auszuschließen. Zwar würden beim EU-Gipfel am Donnerstag noch keine Sanktionsentscheidungen getroffen, die EU müsse sich "aber alle Optionen einschließlich Sanktionen offen halten, wenn diese Verbrechen andauern", sagte Tusk in Brüssel. Es sei "wirklich schwierig, sogar unmöglich" über Russland zu sprechen, "ohne die derzeitigen Angriffe auf Zivilisten und Krankenhäuser in Aleppo zu nennen".

