Köln (SID) - Trotz der schweren Verletzung ihres Hoffnungsträgers Breel Embolo wollen die Schalker ihre kleine Siegesserie in der Europa League ausbauen. Beim russischen Vertreter FK Krasnodar (19.00 Uhr) soll die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt werden. Mainz-Trainer Martin Schmidt trifft derweil mit seiner Mannschaft auf den RSC Anderlecht (21.05 Uhr) und seinen Landsmann René Weiler. Mit einem Sieg könnten die Mainzer oder der belgische Rekordmeister schon die Weichen auf K.o.-Phase stellen.

Die deutschen Tischtennis-Asse Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov starten in die erste Runde der EM in Budapest, doch die Erwartungen der erfolgsverwöhnten Deutschen sind diesmal gedämpft. EM-Rekordchampion Boll kehrte nach einer Nackenverletzung erst Anfang Oktober in den Wettkampf zurück, Titelverteidiger Ovtcharov enttäuschte zuletzt beim Heim-Weltcup in Saarbrücken, wo er im Achtelfinale ausschied.