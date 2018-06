London (AFP) Die britische Rockband Radiohead kehrt bei der nächsten Ausgabe des berühmten Glastonbury-Festivals als Headliner auf die Bühne zurück. Die Musiker um Sänger Thom Yorke werde am 23. Juni 2017 am Freitagabend als letzte Band auf der Haupttribüne des Festivals spielen, teilte die Gruppe am Donnerstag auf ihrer Facebookseite mit. Die Mitteilung wurde zusammen mit einem Bild vom Bandlogo auf der noch leeren Festivalwiese veröffentlicht.

