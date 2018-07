Nawaran (AFP) Kurdische Milizen haben am Donnerstag ihren Vormarsch auf Gebiete unter Kontrolle der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) rund um die irakische Großstadt Mossul fortgesetzt. In der Morgendämmerung griffen Peschmerga-Kämpfer aus der autonomen Kurdenregion im Nordirak Dörfer in der Nähe der Kleinstadt Baschika an. Sie wurden durch Luftangriffe der von den USA angeführten Anti-IS-Koalition unterstützt. Im Dorf Nawaran beteiligten sich iranische Rebellen der Kurdischen Freiheitspartei (PAK) an der Offensive.

