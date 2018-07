Budapest (SID) - Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) ist bei der EM in Budapest mit neun von zehn angetretenen Aktiven in der zweiten Runde vertreten. Bei den Herren zogen Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg), EM-Rekordsieger Timo Boll (Düsseldorf), Patrick Franziska (Saarbrücken) und Benedikt Duda (Bergneustadt) in die Runde der besten 32 ein. Lediglich Dudas Klubkollege Steffen Mengel scheiterte im ersten Durchgang.

Im Damen-Wettbewerb überstanden die Team-Olympiazweiten Han Ying (Tarnobrzeg), Petrissa Solja und Shan Xiaona (beide Berlin) sowie Sabine Winter und Kristin Silbereisen (beide Kolbermoor) die Auftaktspiele ohne Ausfall.

Vor Beginn der Einzel-Turniere war auch der Beginn der Doppel-Konkurrenzen für den DTTB weitgehend erfolgreich verlaufen. Bei Herren und Damen erreichten jeweils beide Kombinationen mit DTTB-Aktiven das Achtelfinale. Im Mixed allerdings scheiterten Silbereisen und Mengel als letztes deutsches Paar in der Runde der letzten 16.