Aleppo (AFP) In Syrien ist am Donnerstag eine humanitäre Feuerpause für die umkämpfte Metropole Aleppo in Kraft getreten. Die offizielle Waffenruhe begann um 08.00 Uhr morgens (Ortszeit, 07.00 Uhr MESZ) und sollte nach russischen Angaben elf Stunden dauern. Eine Verlängerung schloss Moskau nicht aus. Die syrische Armee sprach am Mittwochabend von einer geplanten dreitägigen Pause der Angriffe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.