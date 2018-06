Genf (AFP) Russland will nach UN-Angaben die Feuerpause in der syrischen Stadt Aleppo bis Samstag einhalten. Dies teilte das UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) am Donnerstag in Genf mit. Zuvor hatte bereits die syrische Armee angekündigt, die Waffenruhe von jeweils elf Stunden pro Tag bis Samstag zu verlängern.

