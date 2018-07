Delaware (AFP) Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat erneut offen gelassen, ob er den Ausgang der Wahl am 8. November akzeptieren wird. Der Republikaner sagte am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Delaware im Bundesstaat Ohio, er werde ein "klares" Ergebnis "absolut akzeptieren". Allerdings behalte er sich das Recht vor, einen "fragwürdigen" Wahlausgang anzufechten.

