Neuburg an der Donau (SID) - Der Deutsche Skiverband (DSV) trägt die angestrebte Reform der Spitzensportförderung "vom Grundsatz her mit". Das sagte Präsident Franz Steinle am Donnerstag bei der offiziellen DSV-Einkleidung in Neuburg an der Donau. "Uns betrifft das aber primär nicht, weil wir viele Eigenmittel haben", sagte Steinle.

Es gebe jedoch auch Bereiche, in denen der Verband "auch auf staatliche Förderung angewiesen" sei, meinte Steinle und verwies vor allem auf neuere Disziplinen im Ski-Freestyle: "Die Herausforderungen werden dort immer komplexer. Es gibt neben den Medaillen aber auch andere Bereiche, die man beachten muss."