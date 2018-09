Rio de Janeiro (AFP) Knapp ein Jahr nach der Giftschlammkatastrophe nahe der brasilianischen Stadt Mariana müssen sich 21 Menschen wegen Mordes vor Gericht verantworten. Die Beschuldigten hätten die Sicherheit dem Profit geopfert, sagte Staatsanwalt José Leite Sampaio am Donnerstag auf einer vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz in Belo Horizonte, der Hauptstadt des betroffenen Bundesstaats Minas Gerais. Ein Dammbruch in einem Eisenerzbergwerk hatte damals die größte Umweltkatastrophe des Landes ausgelöst, 19 Menschen starben.

