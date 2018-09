Berlin (AFP) Die Bundesregierung will Beamten verbieten, Schleier oder Tücher zu tragen, die das Gesicht verbergen. Die geplante Neuregelung ziele auf Kleidungsstücke, die aus religiösen Gründen getragen werden, wie das Hamburger Nachrichtenmagazin "Spiegel" am Freitag vorab berichtete. Gedacht ist demnach an den Nikab oder die Burka.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.