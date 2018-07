Jerusalem (AFP) Israel will einem Pressebericht zufolge drei weitere hochmoderne Unterseeboote aus Deutschland kaufen. Die israelische Zeitung "Maariv" berichtete am Freitag, die neuen Schiffe seien offenbar "fortschrittlicher, länger und besser ausgerüstet" und sollten in der kommenden Dekade die ältesten Schiffe der israelischen Dolphin-Klasse ersetzen. Die Gesamtkosten für die drei U-Boote würden sich demnach auf 1,2 Milliarden Euro belaufen.

