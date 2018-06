Berlin (AFP) Nach dem tödlichen Angriff eines "Reichsbürgers" auf Polizisten in Franken bittet das Bundesinnenministerium bei der Entscheidung über eine mögliche Beobachtung der rechtsgerichteten Bewegung durch den Verfassungsschutz um Geduld. Zunächst müsse es eine "sorgfältige Prüfung" geben, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Der "Kölner Stadtanzeiger" berichtete unter Berufung auf Berliner Sicherheitskreise, dass eine Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) derzeit unwahrscheinlich sei.

